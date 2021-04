Berlin. Bei einem Unfall in Berlin-Kreuzberg ist eine 21 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden. Aus zunächst ungeklärter Ursache geriet die Fahrerin am Donnerstagabend beim Linksabbiegen von der Katzbachstraße in die Yorckstraße auf eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einer Ampel, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Die Frau sei von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:210423-99-319976/2