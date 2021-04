Französischer Dom: Turm für Millionensumme saniert

Berlin. Für eine Millionensumme sind weitere Teile des Französischen Doms in Berlin saniert worden. Nach mehr als drei Jahren Bauzeit fänden in den Räumen nun das Hugenottenmuseum, Veranstaltungsräume sowie neue Büroflächen Platz, teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung am Donnerstag mit. Auch die Aussichtsplattform soll in diesem Frühjahr wieder öffnen.

Der Französische Dom am Gendarmenmarkt wurde ursprünglich im 18. Jahrhundert erbaut. Im Zweiten Weltkrieg wurden mehrere Gebäude auf dem Platz zerstört und in späteren Jahren wieder aufgebaut.

Im Französischen Dom wurde nun zum Beispiel die Gebäudetechnik erneuert, ein zweiter Fluchtweg gebaut und es wurden Räume neu aufgeteilt. Die Sanierung des Turms der französischen Friedrichstadtkirche sei damit nun abgeschlossen, teilten Senatsbauverwaltung und Bezirksamt Mitte mit.

Die Sanierung wurde allerdings teurer als geplant. Die Kosten liegen demnach bei 6,2 Millionen Euro. Ursprünglich seien 4,9 Millionen Euro vorgesehen gewesen. Die Insolvenz zweier Baufirmen habe zu "erheblichen Verzögerungen und Umplanungen" geführt, hieß es in der Mitteilung vom Donnerstag. Von 2004 bis 2006 waren bereits die Fassade und das Glockenspiel erneuert worden.

