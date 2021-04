Wahlkreis Potsdam: Historisches Duell der Kanzlerkandidaten

Potsdam. Erstmals treten mit Grünen-Chefin Annalena Baerbock und SPD-Bundesfinanzminister Olaf Scholz zwei Kanzlerkandidaten in einem Wahlkreis zur Bundestagswahl gegeneinander an - in Potsdam. Nach Daten des Bundeswahlleiters gibt es bisher keinen Fall, in dem mehrere Kanzlerkandidaten bei einer Bundestagswahl in demselben Wahlkreis kandidiert haben. Baerbock und Scholz ringen in Potsdam um ein Direktmandat. Bis auf das Jahr 2002 gab es bisher jeweils nur zwei Kanzlerkandidaten - und zwar von Union und SPD. Im Jahr 2002 waren es mit Edmund Stoiber (CSU, für die Union), Gerhard Schröder (SPD) und Guido Westerwelle (FDP) drei Kanzlerkandidaten.

