Corona in Berlin Mehr als 150 Festnahmen bei Corona-Demos in Berlin

Die Wasserwerfer standen am Brandenburger Tor bereit, kamen aber nicht zum Einsatz – dafür bekamen vereinzelte renitente Demonstranten Pfefferspray ab. Mindestens 8000 Gegner der Corona-Maßnahmen sind am Mittwoch in Berlin von 10 Uhr an im Regierungsviertel auf die Straße gegangen und haben ihrem Protest gegen die soeben im Bundestag beschlossene Novelle des Infektionsschutzgesetzes Luft gemacht. Eine zeitweise unübersichtliche Lage mit mehreren angemeldeten Kundgebungen, von denen vier verboten wurden, hielt die Polizei in Alarmbereitschaft. Lesen Sie hier den Tag der Demos im Liveblog.

Keine Überraschung mehr bei Demonstrationen dieser Art: Trotz mehrfacher Aufforderungen hielten sich viele Teilnehmer nicht an die bestehenden Corona-Auflagen. Es gab Rangeleien, Flaschenwürfe, Sitzblockaden – begleitet von wütenden „Aufstand, Aufstand“-Rufen und Pfiffen gegen jede Polizei-Aktion. Auf dem Weg zur Straße des 17. Juni wurde die Nationalhymne angestimmt. Nahe dem Reichstagsgebäude versammelten sich vormittags die meisten Menschen, später wollten Demonstranten in kleinerer Zahl auch vor dem Schloss Bellevue, Amtssitz des Bundespräsidenten, protestieren – diese Versammlung durfte jedoch nicht starten.

Insgesamt 2200 Polizisten im Einsatz

Gegen 16 Uhr meldete die Polizei 152 Festnahmen. Bereits am Mittag wurde die Kundgebung vor dem Brandenburger Tor aufgelöst. Ziel der Polizei: Die Teilnehmer sollten sich zerstreuen. Doch insbesondere im Tiergarten sammelten sich dann Hunderte und widersetzten sich etwa der Aufforderung, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen oder Abstände einzuhalten. Sie wurden zum Teil von den Einsatzkräften weggetragen.

Der Protest einiger Demonstranten entlud sich in Gewalt. Polizisten wurden angegriffen, es flogen auch Flaschen gegen die Beamten, teilte Polizeisprecher Thilo Cablitz mit. Einige Teilnehmer versuchten, Festgenommene zu befreien.

Insgesamt 2200 Polizisten waren im Einsatz, darunter Kräfte aus Nordrhein-Westfalen, Bremen, Brandenburg, Sachsen und von der Bundespolizei. Das Reichstagsgebäude war bereits am Morgen weiträumig abgesperrt worden – einen „Sturm“ auf den Reichstag wie im August 2020 wollten die Verantwortlichen in Berlin tunlichst nicht wieder riskieren.

Ein Blick an einzelne Kundgebungsorte: Von der Straße des 17. Juni strömten Hunderte Demonstranten Richtung Lutherbrücke und John-Foster-Dulles-Allee. Die Teilnehmer setzten sich teilweise auf die Brücke, tanzten und entzündeten Räucherstäbchen. Dazwischen waren immer wieder behelmte Polizisten zu sehen, die die Menschen per Ansprache aufforderten, die Demonstrationsauflagen einzuhalten.

Veranstaltung vor dem Schloss Bellevue untersagt

Bei der Demonstration mit 1500 bis 2000 Menschen in der Nähe von Schloss Bellevue im Tiergarten zog die Polizei am späten Nachmittag ebenfalls die „Notbremse“: Wegen der vielen Verstöße gegen die Hygiene-Regeln habe der Veranstalter keinen Einfluss mehr auf das Geschehen gehabt, sagte eine Polizeisprecherin. Die Veranstaltung wurde untersagt – und der Bereich vor dem Schloss von den Einsatzkräften geräumt. Doch zahlreiche Demonstranten wichen auf umliegende Straßen aus. Die Polizei drängte sie ab in Richtung Paulstraße in Alt-Moabit. Vereinzelt gab es auch hier Widerstand.

Gegen 18 Uhr war das Kundgebungs-Hickhack weitgehend beendet – die Polizei baute die Absperrungen rund um den Amtssitz des Staatsoberhauptes Frank-Walter Steinmeier wieder ab. Die vorläufige Bilanz lag bei rund 200 Festnahmen – genaue Zahlen will die Berliner Polizei erst an diesem Donnerstag veröffentlichen. Beobachtern zufolge waren die Auseinandersetzungen zum Teil durchaus schwerwiegend, es gab demnach „richtige Schlägereien“, sagte ein Augenzeuge. „Das waren echte Hooligans.“ Am Abend gab es außerdem Rangeleien am Hauptbahnhof in Mitte: Hier versuchten Demonstranten, den Verkehr zu blockieren.