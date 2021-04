Schülerrat: Nicht genug Rücksicht auf Abitur

Potsdam. Aus Sicht des Landesschülerrats wurde beim diesjährigen Abitur das Lernen unter Corona-Bedingungen nicht genügend berücksichtigt. Man hätte den Schülerinnen und Schülern bei den zu absolvierenden Prüfungsthemen eine weitere Auswahlmöglichkeit geben können, sagte die Vorsitzende Katharina Swinka der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Denn trotz Präsenzunterricht hätten sie sich den Lernstoff oft selber beibringen müssen, da die Lehrkräfte in der Pandemie die Klassen aufteilen mussten und deshalb nicht immer präsent sein konnten. "Das ist für mich kein adäquater Unterricht", kritisierte die Schülervertreterin.

Für rund 10 000 Abiturientinnen und Abiturienten in Brandenburg haben am Mittwoch die Prüfungen begonnen. Sie dürfen dafür weiter in die Schulen kommen, allerdings sind Corona-Selbsttests notwendig. Die weiterführenden Schulen sind seit dem 12. April bis auf die Abschlussklassen wieder geschlossen, die Grundschulen machen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 an drei Folgetagen wieder zu.

Swinka hält es wie auch der Pädagogenverband trotzdem für richtig, dass der diesjährige Abschluss kein "Notabitur" sein wird. Das würde den Jahrgang, der wegen Corona schon genug Schwierigkeiten habe, in ein noch schlechteres Licht rücken, schätzte sie ein. "Es wäre auch ungerecht gegenüber den Schülern, die sich so lange auf das Abitur vorbereitet haben. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hatte betont, dass es kein "Notabitur" sondern ein anspruchsvolles Abitur sein werde.

