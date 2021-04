"Testzentrum Alte Försterei" ist eröffnet

Berlin (dpa/bb) – Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat am Mittwoch sein eigenes Corona-Testzentrum eröffnet. Es trägt offiziell den Namen "Testzentrum Alte Försterei". Die vier Teststationen und ein Drive-in-Schalter für Autos befinden sich in unmittelbarer Nähe des Stadions An der Alten Försterei auf dem Parkplatz am Fanhaus. Wochentags können kostenlose Corona-Schnelltests zwischen 6.00 und 16.00 Uhr durchgeführt werden. Zudem ist sonnabends von 8.00 bis 16.00 Uhr geöffnet.

Ungefähr 40 Mitarbeiter sind im Testzentrum tätig. Alle sind Mitarbeiter des Vereins. Zu ihnen gehören Festangestellte oder Minijobber, die vor der Corona-Pandemie an Versorgungsständen, im Fanshop oder im Ticketing tätig waren. Um die Vorgänge zu beschleunigen, gibt es vor Ort für die fünf Teststationen neun Möglichkeiten zur Anmeldung.

© dpa-infocom, dpa:210421-99-295727/2