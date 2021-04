Verursacher nach Unfall in Heiligengrabe weiterhin flüchtig

Heiligengrabe. Nach einem schweren Verkehrsunfall im Kreis Ostprignitz-Ruppin mit einer Toten ist der Verursacher weiterhin flüchtig. Der Unbekannte überholte am Dienstagabend auf der Landstraße 18 bei Heiligengrabe eine vorausfahrende Autokolonne und streifte beim Einscheren das Auto einer entgegenkommenden 69 Jahre alten Frau, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Die Frau sei in Folge dessen mit einem Laster kollidiert, in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden und daraufhin gestorben. Die Polizei fahnde weiterhin nach dem Unfallverursacher, hieß es.

