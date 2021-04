Demo Berlin heute: Festnahmen und Anzeigen bei Protest gegen Infektionsschutzgesetz

Mehrere Demos im Bereich des Regierungsviertels sind angemeldet. Sie richten sich gegen Änderungen am Infektionsschutzgesetz.

Berlin. Anlässlich der Abstimmung über das geänderte Infektionsschutzgesetz im Bundestag demonstrieren am Mittwoch im Berliner Regierungsviertel Tausende Gegner der Corona-Politik. Insgesamt 2200 Polizisten seien im Einsatz, teilte die Berliner Polizei mit. Die Polizei zieht auswärtige Hilfe heran und wird von Kräften aus Nordrhein-Westfalen, Bremen, Brandenburg, Sachsen und der Bundespolizei unterstützt. Das Reichstagsgebäude wurde weiträumig abgesperrt. Geplant sind mehrere Demonstrationen und Kundgebungen. Vier Versammlungen seien von den Behörden verboten worden. Wir berichten im Liveblog.

Ein Zaun ist vor dem Reichstagsgebäude aufgebaut. Für Mittwoch sind Demos gegen die Corona-Beschränkungen angekündigt. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Einsatzkräfte der Polizei stehen unweit des Brandenburger Tores. Foto: Paul Zinken / dpa

Demonstranten stehen auf der Straße des 17. Juni. Dort protestieren Menschen gegen die Corona-Beschränkungen und der Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Foto: Paul Zinken / dpa

Menschen versammeln sich zur Demo im Regierungsviertel. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Die Demonstranten haben Trommeln dabei. Foto: Sean Gallup / Getty Images



Ein Mann trägt einen Schafkopf-Hut. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Demonstranten nennen die Infektionsschutz-Novelle auf Plakten Bürgerermächtigungsgesetz. Foto: Sean Gallup / Getty Images

„Merkel muss weg“ steht auf einer Fahne. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Beamte mit einem Hund stehen auf der Reichstagswiese. Foto: Tobias Schwarz / AFP



12.09 Uhr: Unter die Teilnehmer der Kundgebung mischen sich auch Rechtsextreme. Ein Demonstrant hält eine Reichsflagge, die in Deutschland verboten ist, in die Höhe. Ein danebenstehender Demonstrant sagt, er sei ohnehin in der Minderheit, aber es sei jeder willkommen, der sich dem Protest anschließe.

Ein Demonstrant hält eine Reichsflagge.

Foto: Julian Würzer

12.03 Uhr: Bei einem Protest gegen die Corona-Politik haben sich in der Hauptstadt mehr als 4000 Teilnehmer versammelt. Die Polizei habe sich auf weitere Demonstranten auf der Straße des 17. Juni am Mittwoch eingestellt, sagte ein Polizeisprecher. Am selben Tag beriet der Bundestag über das geänderte Infektionsschutzgesetz.

12 Uhr: Auch nach mehrmaligen Aufforderungen halten sich die Teilnehmer immer noch nicht an die Corona-Regeln. Mindestabstände würden immer wieder missachtet, in großen Teilen werde keine Mund-Nasen-Schutz getragen, so die Polizei. Mehr als 40 Demonstranten seien deshalb vorübergehend festgenommen worden. Es gebe Gespräche mit dem Veranstalter. Sollte dieser die Demonstration nicht in den Griff bekommen, müsse über eine Auflösung gesprochen werden.

Die Polizei fordert die Teilnehmer der Kundgebung seit mehr als einer Stunde auf, sich an die Auflagen zu halten. Umgesetzt wird das nicht. #b2104 (via @morgenpost) pic.twitter.com/YthGuoPCyW — Julian Würzer (@wurzer_julian) April 21, 2021

11.37 Uhr: Die Teilnehmer der Kundgebung strömen in Richtung Siegessäule. Auf der Straße des 17. Juni tragen nur wenige Teilnehmer eine Maske. Durchsagen der Polizei werden immer wieder mit lauter Musik und Rufen, versucht zu übertönen. Der Aufforderung der Polizei kommen die Demonstranten nicht nach.

Demonstranten strömen in Richtung Siegessäule.

Foto: Julian Würzer

11.09 Uhr: Eine Pressesprecherin der Polizei spricht von Teilnehmern im unteren vierstelligen Bereich. Allerdings rechnet die Polizei noch mit mehr Demonstranten, da es bundesweit Aufrufe zur Teilnahme gegeben habe und es einen Zustrom von Menschen gebe. Die Lage beschreibt die Beamtin bislang als ruhig, allerdings hätte es bereits mehrere Festnahmen gegeben, da sich einige Demonstranten nicht an die Auflagen gehalten haben. „Wir führen sie dann aus der Versammlung und stellen die Personalien fest“, sagt die Polizeisprecherin.

Eine Pressesprecherin der Polizei spricht von Teilnehmern im unteren

vierstelligen Bereich. Allerdings rechnet die Polizei noch mit mehr Demonstranten, da es bundesweit Aufrufe gegeben habe. Sie bestätigt auch, dass es erste Festnahmen gegeben habe. #b2104 via @morgenpost pic.twitter.com/RUJjyL7Q4F — Julian Würzer (@wurzer_julian) April 21, 2021

Die Beamten sind mit rund 2200 Kräften im Einsatz. Über der Straße des 17. Juni kreist ein Polizeihubschrauber und am Platz der Republik stehen zwei einsatzbereite Wasserwerfer, die bei Bedarf auch eingesetzt werden, so die Polizistin. Auch Polizisten mit Hunden und Beamte auf Pferden standen in der Nähe der Demonstranten. Die Menschen skandierten Rufe wie „Friede, Freiheit, keine Diktatur“. Auf einem Plakat stand: „Nein zum Bürgerentmächtigungsgesetz“. Trillerpfeifen und Trommeln waren zu hören. Die Polizei rief per Lautsprecher immer wieder zur Einhaltung der Corona-Hygieneregeln auf.

Demo-Teilnehmer auf der Straße des 17. Juni

Foto: Julian Würzer

10.49 Uhr: Die Polizei fordert die Teilnehmer der Demonstration immer wieder auf, die Versammlung zu entzerren und die Fläche der Straße des 17. Juni bis zur Siegessäule zu nutzen.

Damit der Mindestabstand eingehalten werden kann, wird der Bereich der Demo auf der Straße des 17. Juni für die Teilnehmenden vergrößert.

Nutzen Sie bitte den kompletten Bereich & tragen Sie den #MNS, da wir sonst die Versammlung auflösen müssten. Sie haben es in der Hand.#b2104 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 21, 2021

Mittlerweile dürften augenscheinlich mehr als 1000 Menschen an der Demonstration teilnehmen. Auf einem Plakat fordern Demonstranten die „sofortige Inhaftierung der Regierung“. Auf der Bühne spricht unter anderen der Verschwörungsideologe Anselm Lenz.

Es gibt auch schon die erste vorläufige Festnahme, weil die Demonstrantin sich nicht an die Auflagen halten wollte. #b2104 (via @morgenpost) pic.twitter.com/PJh2WiEt7j — Julian Würzer (@wurzer_julian) April 21, 2021

10.45 Uhr: Mehrere Demonstranten tragen Fake-Masken oder, wie dieser Herr, Damenunterwäsche über der Nase. Es habe einige, vorübergehende Festnahmen wegen Nichttragens von Mund-Nasen-Schutz gegeben, so die Polizei.

Zum Schutz aller Teilnehmenden sprechen unsere Kolleg. gezielt Personen in der Demo an, um diese auf das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung und das Einhalten von Abstand hinzuweisen. Bei Uneinsichtigkeit werden Verstöße konsequent geahndet.#b2104 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 21, 2021

10.41 Uhr: Auch mehrere AfD-Bundestagsabgeordnete haben sich unter die Demonstranten gemischt und fabulieren von "gelenkten Medien".

Mitten unter den gaanz bestimmt nicht rechtsextremen Demo-Teilnehmer:innen: Der #AfD-Rechtsextremist #Brandner - natürlich nicht mit Maske über Mund und Nase, der unter den Querdenkern wohl nach Stimmen fischen will. #b2104 #Infektionsschutzgesetz pic.twitter.com/9uUk8W3fqo — Volksverpetzer (@Volksverpetzer) April 21, 2021

10.39 Uhr: Laut einer Durchsage der Polizei steht die Versammlung kurz vor der Auflösung, da nur wenige Teilnehmer einen Mund-Nasen-Schutz tragen und keinen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten.

Keine 45min nach Beginn Durchsage der Polizei: "Die Versammlung steht kurz vor der Auflösung." Es ist extrem dicht gedrängt, keinerlei Abstände vor der Bühne. #b2104 #b2104info 5/x pic.twitter.com/R1GFT0gpjW — ENDSTATION RECHTS. (@ER_MV) April 21, 2021

10.28 Uhr: Die Polizei hat zwei einsatzbereite Wasserwerfer am Platz der Republik geparkt. Bei der letzten Demonstration gegen die Änderung des Infektionsschutzgesetzes kamen diese auch zum Einsatz. Damals hatte die Polizei die Versammlung aufgelöst, nachdem die Teilnehmer wiederholt gegen Auflagen verstoßen hatten.

10.21 Uhr: Der Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude ist mit einem Metallzaun abgesperrt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, darunter auch einer Hundestaffel. Der Bundestag will ab 10.45 Uhr über die sogenannte „Bundes-Notbremse“ debattieren.

10.13 Uhr: Polizisten sperren den Bereich rund um das Reichstagsgebäude weiträumig ab. Die Gustav-Heinemann-Brücke gegenüber dem Hauptbahnhof ist für Passanten gesperrt. Im Bahnhofsgebäude und davor sind bereits einige Menschen mit „Querdenker“-Fahnen und ohne Maske zu sehen.

Polizisten vor dem Hauptbahnhof

Foto: Julian Würzer

10.08 Uhr: Schon bei der Anreise zeigen viele Corona-Verharmloser und Verschwörungsideologen, dass sie den Ernst der Lage geistig nicht erfasst haben. Die Deutsche Bahn hat bereits in der Vergangenheit Beförderungsverbote gegen notorische Maskenverweigerer ausgesprochen. Das könnte auch diesen Personen drohen.

In den ICE Zügen der @DB_Bahn sind viele Verschwörungsideolog:innen ohne Masken anzutreffen. #b2104 pic.twitter.com/4dGwGKxXv6 — stadtrand aktion (@stadtrandaktion) April 21, 2021

10.03 Uhr: Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Regierungsviertel im Einsatz.

9.48 Uhr: Die Polizisten weisen mit Lautsprecherdurchsagen auf das Einhalten der Infektionsschutzbestimmungen hin. "16 Uneinsichtige erhielten nach Zuwiderhandlungen bereits entsprechende Anzeigen", teilte die Polizei auf Twitter mit.

Mit Lautsprecherdurchsagen weisen unsere Kolleg. in #Mitte auf das Einhalten der Infektionsschutzbestimmungen, insbesondere das Tragen des Mund-Nase-Schutzes & Abstandsregeln bei Demos, hin.

16 Uneinsichtige erhielten nach Zuwiderhandlungen bereits entsprechende Anzeigen.#b2104 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 21, 2021

8.53 Uhr: Für Journalisten wird im abgesperrten Bereich, nördlich der Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Platz des 18. März, ein Medienschutzbereich angeboten, teilte die Polizei auf Twitter mit.

Für Journalistinnen und Journalisten wird im abgesperrten Bereich, nördlich der Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße

und Platz des 18. März, ein Medienschutzbereich angeboten. Auch unsere Pressestelle wird dort für Sie ansprechbar sein.#b2104 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 21, 2021

6 Uhr: Die beiden größten Demos mit jeweils 1000 Teilnehmern sollen um zehn Uhr am Brandenburger Tor und um 16 Uhr am Schloss Bellevue starten. Vier Versammlungen wurden durch die Versammlungsbehörde verboten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Aufzug, der ursprünglich in der Nähe des Reichstagufers mit 2000 Teilnehmern stattfinden sollte, sei verboten worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Im Internet kursierten im Vorfeld Aufrufe, auch aus anderen Ländern in die Hauptstadt zu kommen. Unter die Anti-Corona-Proteste haben sich in der Vergangenheit auch immer wieder Verschwörungstheoretiker und Rechtsradikale gemischt. Zuletzt wurde auch in entsprechenden Chatgruppen und Foren etwa auf Telegram um Teilnahme am Mittwoch geworben.

Bei der letzten Großdemo im November setzte die Polizei Wasserwerfer ein.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Zuletzt beendete die Polizei im vergangenen November eine Großdemonstration am Brandenburger Tor mit Pfefferspray und erstmals seit Jahren mit Wasserwerfern. Die Teilnehmer hielten damals kaum Abstand zueinander und trugen in weiten Teilen keinen Mund-Nasen-Schutz. Am Rande der Demonstration, bei der sich rund 10.000 Menschen versammelten um gegen die Änderung des Infektionsschutzgesetzes zu protestieren, kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Zehn Beamten wurden verletzt und mehr als 360 Menschen festgenommen.

Jüdische Gemeinde fordert konsequenteres Vorgehen gegen Rechtsbrüche

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin fordert hingegen, dass konsequenter gegen Rechtsbrüche am Rande solcher Kundgebungen vorgegangen wird. Dort werde zum Mord aufgerufen und der Holocaust relativiert, sagte der Antisemitismusbeauftragte der Gemeinde Sigmount Königsberg der Berliner Morgenpost. „Hier sei es ein Einfaches gewesen, dass die Polizei sofort interveniert und solche Äußerungen unterbindet.“

Er würde sich wünschen, dass die Sicherheitskräfte mit der gleichen Entschlossenheit gegen Reichsbürger und Rechtsextremisten vorgehen, wie etwa bei der Räumung der linken Szenekneipe „Syndikat“ in Neukölln im vergangenen Jahr, so Königsberg weiter. Bei den Anti-Corona-Protesten sei „viel zu viel Laissez-faire zugelassen“ worden. Nun da Teile der Querdenker-Bewegung durch den Verfassungsschutz beobachtet werden, werde sich das hoffentlich ändern.

Am Montag veröffentliche die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) ihren Jahresbericht 2020, demnach die Zahl der judenfeindlichen Übergriffe um 13,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr stieg. Jeder fünfte Vorfall weißt laut Bericht einen Zusammenhang zur Corona-Pandemie beziehungsweise der Maßnahmen dagegen auf.