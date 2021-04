Kunsthochschule Berlin-Weißensee bekommt neue Leiterin

Berlin. Die Kunsthochschule Berlin-Weißensee bekommt eine neue Rektorin. Die Kunstwissenschaftlerin Angelika Richter soll den Posten zum 1. Juni übernehmen, wie die Berliner Landesregierung am Dienstag mitteilte. Sie sei unter anderem für die Liverpool Berlinale tätig gewesen, habe an Hochschulen gelehrt und als Geschäftsführerin des Deutschen Künstlerbundes gearbeitet. An der Weißensee Kunsthochschule wird sie Nachfolgerin von Leonie Baumann. Die Hochschule war nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden.

© dpa-infocom, dpa:210420-99-278141/2