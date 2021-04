242 iPads aus Schule gestohlen - Anklage gegen 26-Jährigen

An diejenigen, die vergangene Nacht in eine Schule in #Gesundbrunnen eingebrochen sind und 242 Tablets geklaut haben:



Der wirtschaftliche Schaden von 100.000 € war nicht die Gesamtsumme. Ihr habt Kindern die Chance genommen, digital ihre Zukunft zu gestalten.



Schämt euch!

pic.twitter.com/JGgKjTs4FH