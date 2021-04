Mann will Geldschrank von totem Verwandten öffnen

Oderberg. Beim Versuch, den Stahlschrank eines gestorbenen Verwandten zu öffnen, hat ein 49-Jähriger eine Explosion in Oderberg (Landkreis Barnim) verursacht. Der Mann sei am Sonntagvormittag bei dem Unglück in einer Wohnung schwer verletzt worden, teilte die Polizeidirektion Ost am Montag mit. Auch eine 44 Jahre alte Frau, die sich mit in der Wohnung befand, wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei und Rettungskräfte waren von Anwohnern alarmiert worden. Kriminalisten ermitteln den Hergang des Geschehens. Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich um einen Geldschrank. Der 49-Jährige hatte versucht, in mit einem Schneidwerkzeug zu öffnen.

© dpa-infocom, dpa:210419-99-266937/2