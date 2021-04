Millionenförderung für neue Dokumentarfilme

Berlin. Mit rund einer Million Euro fördert der Bund die Entstehung neuer Dokumentarfilme. Eine Jury wählte insgesamt elf Projekte aus, wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Montag bekanntgab. Dazu gehört ein Dokumentarfilm über Erika und Ulrich Gregor - das Paar gründete in den 1970ern das Forum der Berlinale. Fördergeld gibt es unter anderem auch für "La Nación" über Indigene im peruanischen Amazonasgebiet, die Doku "Transformation & Schönheit" über die geplante Umwandlung des früheren Militärgeländes Wünsdorf in Brandenburg und "Plastic Fantastic" über Kunststoffe.

