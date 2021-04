So reagiert Berlins Landespolitik auf Baerbocks Nominierung

Die Grünen ziehen mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl. Die Reaktionen aus der Berliner Landespolitik.

Berlin. Die Grünen ziehen mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl. Das gab Ko-Parteichef Robert Habeck am Montag bei einem gemeinsamen Auftritt mit Baerbock in Berlin bekannt. „Wir haben eine klare Idee einer Kanzlerschaft für Deutschland“, sagte die 40-Jährige. Es gehe darum, „verändern statt zu versprechen“.

Auch aus der Berliner Landespolitik gab es kurz nach Barbocks Nominierung erste Reaktionen.

Silke Gebel, Fraktionsvorsitzende der Berliner Grünen im Abgeordnetenhaus, twitterte: "Eine starke Politikerin mit Regierungskompetenz. Die richtige Person für diese Zeit. Mit Herz. Mit Mut. Mit Sachkenntnis. Unsere grüne Antwort auf die doppelte #KFrage Ich freue mich sehr und bin ganz klar #TeamBaerbock.

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) teilte mit: "Die erste grüne Kanzlerkandidatin heißt @ABaerbock Ich bin bewegt und begeistert! Mit Dir als Kanzlerkandidatin und mit einem starken grünen Team schreiben wir Geschichte! Der grüne Weg führt ins Kanzlerinnenamt!"

Die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD) schrieb bei Twitter: "Liebe @ABaerbock, ich freue mich sehr für Dich! Du bist eine ganz tolle Frau und starke Politikerin. Wäre ich Grüne wärst Du auch meine Kandidatin. Ansonsten bin ich schwer beeindruckt, wie still und souverän Ihr die Entscheidung getroffen habt. Chapeau!"

Die grüne Spitzenkandidatin für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin, Bettina Jarasch, twitterte: "Großartig, @ABaerbock! Wir verbinden die Themen dieser Zeit mit der Kanzlerkandidatin dieser Zeit. Wir brauchen für die drängenden Herausforderungen Grüne an der Spitze von Regierungen. Ich freue mich sehr auf den gemeinsamen Wahlkampf."

Antje Kapek, Fraktionsvorsitzende der Berliner Grünen im Abgeordnetenhaus, schrieb: "Jippiejeijei! Mit @ABaerbock schreiben wir Geschichte und werden erste grüne Kanzlerin! Ich hab deshalb schnell mal was vorbereitet: Das grüne "B!" in Berlin steht ab heute für #BettinaFürBerlin UND für #BaerbockFürBerlin."

