Brände Zwei Autos und ein Anbau in Berlin-Spandau in Flammen

Berlin. Im Berliner Bezirk Spandau haben in der Nacht zwei Autos sowie der Anbau eines Wohngebäudes gebrannt. Bei dem Feuer in der Jagowstraße sei jedoch niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Sie konnte zunächst keine weiteren Angaben zum Brand und dessen Ursache machen.

