1:0: Arbeitssieg für Turbine Potsdam gegen Duisburg

Potsdam. Durch einen glanzlosen 1:0 (1:0)-Heimerfolg festigte Turbine Potsdam am Sonntag seinen vierten Tabellenplatz in der Frauenfußball-Bundesliga. Mit ihrem Siegtreffer sorgte Selina Cerci am 38. Geburtstag von Trainer Sofian Chahed für den Siegtreffer. Der Abstand zu den Champions-League-Rängen beträgt aber weiterhin fünf Punkte. Chahed verzichtete trotz ausgeheilter Schulter-Operation noch auf Stammtorfrau Vanessa Fischer. Auch die etatmäßige Spielführerin Merle Barth sowie die jüngst zur Rechtsverteidigerin umgeschulte Sophie Weidauer fehlten in der Startelf. Dennoch erwischten die Turbinen einen guten Start gegen den in akuter Abstiegsgefahr befindlichen MSV. Bereits in der vierten Minute gelang Stürmerin Cerci das 1:0. Duisburgs starke Torsteherin Meike Kämper verhinderte mit tollen Paraden weitere Treffer der Gastgeberinnen in der Startphase. Auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte konnten die Potsdamerinnen aus ihrer deutlichen Überlegenheit kein Kapital schlagen. Auch nach dem Seitenwechsel hatte Turbine die größeren Spielanteile, brachte aber trotz Ballbesitzfußball nur wenig Konstruktives zustande.

Cerci köpfte am Tor vorbei (69.), die eingewechselte Weidauer schoss in die leeren Ränge des Karl-Liebknecht-Stadions, nachdem Marie Höbinger freistehend an Kämper gescheitert war (74.). In der Nachspielzeit mussten die Gastgeberinnen noch einmal um den Sieg zittern, als die Duisburgerin Alina Angerer nur knapp am Potsdamer Tor vorbeischoss. Am kommenden Mittwoch gastiert Tabellenführer Bayern München in Potsdam (16.00 Uhr, MagentaSport).

