Eastside macht mit 5:3 Schritt zum siebten Meistertitel

Berlin (dpa/bb) – Im ersten Finale um die deutsche Tischtennismeisterschaft der Damen hat der TTC Berlin Eastside im Auswärtsspiel beim DJK Kolbermoor einen wichtigen Schritt zum siebenten Meistertitel gemacht. Die Berlinerinnen gewannen am Sonntag mit 5:3 und gehen selbstbewusst in die zweite Final-Partie am kommenden Samstag (13 Uhr) in Berlin. Schon mit einem Remis wäre der Titel perfekt. Bei einem Erfolg von Kolbermoor gäbe es ein drittes Match am folgenden Sonntag ebenfalls in Berlin.

Kolbermoors Fu Yu, in der Vorsaison noch für Berlin aktiv, sorgte mit einem 3:0 gegen Eastsides fast 20 Jahre jüngere deutsche Einzel-Meisterin Nina Mittelham für das 1:0 der Gastgeber. Aber danach glich Xiaona Shan mit 3:2 gegen Kristin Lang aus. Im unteren Paarkreuz gelangen durch Ding Yapings und Britt Eerlands 3:0-Siege gegen Yuan Wan und Swetlana Ganina.

In der zweiten Einzelrunde baute Eastside durch zwei nicht unbedingt zu erwartende Erfolge von Shan (3:2 gegen Fu Yu) und Mittelham (3:2 gegen Lang) den Vorsprung auf 5:1 aus. Die ausstehenden Einzel im unteren Paarkreuz schenkte der TTC ab, so dass das 5:3 von Eastside zu Buche stand.

© dpa-infocom, dpa:210418-99-253275/2