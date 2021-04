84-Jähriger stirbt nach schweren Verbrennungen

Kränzlin. Ein 84-jähriger Mann ist im Dorf Kränzlin (Ostprignitz-Ruppin) bei einem tragischen Unfall an schweren Verbrennungen gestorben. Der Mann habe am Samstag auf seinem Grundstück Holz verbrennen wollen und dabei eine brennbare Flüssigkeit - vermutlich Kraftstoff - benutzt, berichtete die Polizeidirektion Nord am Sonntag. Beim Anzünden des Holzes habe das Feuer sofort auf die Kleidung des 84-Jährigen übergegriffen. Ein Nachbar habe dem Mann noch die brennende Kleidung vom Leib reißen können, so die Polizei. Dennoch sei der Senior trotz eines Notarzt-Einsatzes per Hubschrauber am Unglücksort an seinen schweren Verbrennungen gestorben.

© dpa-infocom, dpa:210418-99-252401/2