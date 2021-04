Rückenschwimmer Diener schwimmt zur Olympia-Norm

Berlin. Rückenschwimmer Christian Diener hat am letzten Tag der Qualifikation die Norm für die Olympischen Spiele in Japan über 200 Meter ganz knapp geknackt. Der 27-Jährige schlug am Sonntag im Vorlauf in Berlin nach 1:56,99 Minuten an und war damit eine Hundertstelsekunde schneller als gefordert. Acht deutsche Schwimmerinnen und Schwimmer hatten sich bereits vor den Qualifikations-Wochen im April fest für die Sommerspiele qualifiziert. Zehn weitere hatten die notwendige Zeit in diesem Monat vor den Wettkämpfen am Sonntag geschafft.

Die Olympischen Spiele waren wegen der Coronavirus-Pandemie vom vergangenen in den kommenden Sommer verlegt worden. Sie sollen am 23. Juli in Tokio beginnen.

