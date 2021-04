Berliner CDU wählt Grütters zur Spitzenkandidatin

Berlin. Die Berliner CDU hat auf der Landesvertreterversammlung ihre Landesliste für die Bundestagswahl aufgestellt. Als Spitzenkandidatin wurde zum fünften Mal in Folge Kulturstaatsministerin Monika Grütters nominiert. Die 59-Jährige hat sich bei der Wahl am 26. September zudem um ein Direktmandat im Wahlkreis Reinickendorf beworben. Um den ersten Listenplatz hatte sich überraschend auch Kevin Kratzsch für den Wahlkreis 83 Friedrichshain-Kreuzberg / Prenzlauer Berg Ost als Gegenkandidat beworben. Doch die Staatsministerin setzte sich mit 158 zu 67 Stimmen, beziehungsweise 69 Prozent zu 29 Prozent der Stimmen, klar gegen den Schausteller und Gastronomen durch.

Grütters betonte in ihrer Vorstellungsrede, sie wolle weiterhin bundespolitische Akzente für Berlin setzen. „Als Staatsministerin für Kultur und Medien habe ich seit 2013 aus dem Bundeskanzleramt heraus unter anderem dafür gesorgt, dass mit dem Humboldt Forum im Stadtschloss und dem neuen Museum der Moderne am Kulturforum gleich zwei der ganz großen zentralen Zukunftsprojekte unserer Republik in Berlin realisiert werden“, sagte sie. Darüber hinaus erhalte Berlin für „seine strahlende Hauptstadtkultur“ seit vielen Jahren mehr Fördermittel des Bundes als der Berliner Senat selbst hierfür bereitstelle. „Das gefällt zwar nicht allen Kollegen aus anderen Bundesländern, aber mein Berliner Herz schlägt natürlich auch aus dem achten Stock des Kanzleramtes heraus für unsere Stadt“, sagte Grütters.

Jan-Marco Luczak auf Platz zwei, Ottilie Klein auf Platz drei

Als Teamspielerin wolle sie mit ihrer politischen Erfahrung und ihrem Netzwerk vor allem „meinen Beitrag dazu leisten, dass die CDU Berlin – dass unsere Partei – am 26. September 2021 nicht nur im Deutschen Bundestag, sondern auch im Berliner Abgeordnetenhaus und in den Bezirksverordnetenversammlungen wieder zur stärksten politischen Kraft in der Hauptstadt wird“, so Grütters weiter.

Ohne Gegenkandidaten wurde Jan-Marco Luczak aus Tempelhof-Schöneberg mit 93 Prozent der Stimmen gewählt. Der 45-Jährige sitzt seit 2009 im Bundestag und ist dort Vorsitzender der Berliner CDU-Landesgruppe. Auf Platz drei kandidierte die Mitgliederbeauftragte der Landes-CDU, Ottilie Klein (37) aus Mitte. Sie wurde mit 171 Ja-Stimmen, beziehungsweise 78 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt.