Matzerath schwimmt Olympia-Norm über 100 Meter Brust

Berlin. Brustschwimmer Lucas Matzerath hat zum Auftakt der finalen Olympia-Qualifikation die Norm für die Sommerspiele in Tokio geknackt. Der Frankfurter schlug am Freitag in Berlin auf der 100-Meter-Strecke nach 59,63 Sekunden an und war damit 17 Hundertstelsekunden schneller als die geforderte Zeit. Zuvor hatten sich bereits acht deutsche Schwimmerinnen und Schwimmer mit Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock an der Spitze fest für das Großereignis in Japan qualifiziert. Sieben weitere unterboten in den vergangenen Wochen die geforderte Norm - teilweise auf mehreren Strecken.

