Fußball Hertha maximal 14 Tage in Team-Isolation

Berlin. Hertha BSC muss maximal für 14 Tage mit dem kompletten Kader und Betreuerstab in Corona-Quarantäne. Geschäftsführer Carsten Schmidt widersprach am Freitag einer nach Auskunft der Berliner Behörden zunächst drohenden Verlängerung der Isolation im Falle weiterer positiver Corona-Tests innerhalb der Frist bis zum 29. April. "Wir haben das gerade mit dem Gesundheitsamt geklärt", sagte Schmidt in einer digitalen Pressekonferenz des Fußball-Bundesligisten.

Sollte es neue Fälle in der Quarantäne-Frist geben, müsse nur die betroffene Person eine Verlängerung der Isolation antreten und nicht die ganze Gruppe. "Wir richten uns auf 14 Tage Quarantäne ein", sagte Schmidt. Diese Sichtweise wurde kurz darauf von Detlef Wagner, Bezirksstadtrat für Soziales und Gesundheit vom zuständigen Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, bestätigt. Es habe weiterführende Gespräche mit dem Gesundheitsamt in der Angelegenheit gegeben. "Für die Hertha gelten natürlich die gleichen Regeln wie für Schulen und Krankenhäuser", sagte Wagner.

Am Freitag wurden von der Deutschen Fußball Liga die kommenden Partien gegen Mainz 05, den SC Freiburg und Schalke 04 abgesagt. Neue Termin sollen voraussichtlich in der kommenden Woche festgelegt werden.

Zunächst waren am Donnerstag nur Trainer Pal Dardai, sein Assistent Admir Hamzagic und Stürmer Dodi Lukebakio sowie der als Kontaktperson ersten Grades eingestufte Co-Trainer Andreas Neuendorf in Quarantäne geschickt worden. Alle anderen Akteure sollten sich zur Team-Isolation in ein Hotel begeben. Durch das nach dem gemeinsamen Training bestätigte positive Testergebnis von Abwehrspieler Marvin Plattenhardt verlängerte sich die individuelle häusliche Quarantäne um einen Tag und wurde auf den gesamten Kader und Betreuerstab ausgeweitet.

