Alternative für Astrazeneca-Impfstoff bei Jüngeren

Berliner unter 60 Jahren, die in der Pandemie eine Astrazeneca-Erstimpfung erhalten haben, können sich zwölf Wochen später einen anderen Impfstoff spritzen lassen. Das seien dann Vakzine der Hersteller Biontech oder Moderna, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Mittwoch mit. Grund ist der vorläufige Stopp von Astrazeneca für diese Altersgruppe als Vorsichtsmaßnahme der Ständigen Impfkommission. In sehr seltenen Fällen waren bei Jüngeren nach Impfungen mit Astrazeneca Thrombosen aufgetreten.

Zweitimpfungen für über 60-Jährige sollen weiterhin nach zwölf Wochen mit Astrazeneca laufen. Termine dafür gibt es ausschließlich im Corona-Impfzentrum Tempelhof (Hangar 4), auch wenn die Erstimpfung im Impfzentrum Tegel verabreicht wurde. Wer keine Kontaktdaten hinterlegt hat, kann sich bei der Impf-Hotline unter 030 90282200 melden.

