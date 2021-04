Senior prallt mit Auto gegen Bäume und wird schwer verletzt

Buschhof. Ein 83-jähriger Autofahrer aus Berlin ist bei einem Unfall an der Landesgrenze von Mecklenburg zu Brandenburg schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, kam der Wagen des Seniors am Mittwochmorgen bei Buschhof (Mecklenburgische Seenplatte) von der Straße ab und prallte gegen mehrere Bäume. Der Rentner musste per Hubschrauber in eine Klinik geflogen, der schwer beschädigte Wagen geborgen werden. Die genaue Unfallursache sei noch unklar. Die Landesstraße 25 ist zwischen Buschhof und Zempow (Brandenburg) sehr kurvenreich, auch bei Motorradfahrern beliebt und die Gegend ist wildreich.

© dpa-infocom, dpa:210414-99-202405/2