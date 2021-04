Corona-Regeln in Berlin: Das gilt ab Sonntag

Die Corona-Regeln in Berlin werden erneut verschärft.

Auch der Lockdown und die dort geregelten Kontaktbeschränkungen werden verlängert.

Welche Maßnahmen gegen das Coronavirus gelten genau in Berlin? Und welche Bedeutung hat die Corona-Notbremse des Bundes und die Änderung des Infektionsschutzgesetzes? Unser Übeblick.

Berlin. Der Berliner Senat verschärft die Corona-Regeln und verlängert den Lockdown in der Hauptstadt. Darauf hat sich die rot-rot-grüne Koalition am Dienstag verständigt. Die Änderungen der sogenannten Infektionsschutzmaßnahmenverordnung treten voraussichtlich am Sonntag, 18. April 2021, in Kraft. Neben der Verschärfung der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus kommt es in einigen Bereichen auch zu spürbaren Lockerungen und Erleichterungen.

Die vielleicht wichtigste Änderung bezieht sich auf die Rechte geimpfter Personen in Berlin: Wer bereits zwei Impfungen erhalten hat, muss künftig keinen Negativ-Test mehr vorlegen. Berlinerinnen und Berliner mit vollständigem Impfschutz (ab dem 15. Tag nach der finalen Impfung) können also künftig unter Vorlage ihres Impfausweises zum Friseur oder in Museen gehen.

Corona-Regeln in Berlin: Lockdown, Testpflicht, Maskenpflicht - alle Änderungen in der Übersicht

Welche weiteren Änderungen der Corona-Regeln gibt es in Berlin? Wie geht es weiter mit Testpflicht, Maskenpflicht, den Maßnahmen im Einzelhandel oder auch im Kindersport? Was müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer beachten? Welche Pflichten gibt es, wenn man positiv auf das Coronavirus getestet?

Die Berliner Morgenpost listet auf, was in Berlin künftig erlaubt ist - und was verboten bleibt.

Die bisher gültigen Corona-Regeln in Berlin werden bis einschließlich 9. Mai 2021 verlängert. Dazu zählen vor allem die aktuellen Kontaktbeschränkungen . Im Freien dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten plus Kinder bis 14 Jahren treffen. Nachts ist der Aufenthalt im Freien nur allein oder zu zweit gestattet - auch hier werden Kinder nicht mitgezählt. Beim Einkaufen in Geschäften gelten Beschränkungen, Restaurants bleiben geschlossen, Hotelübernachtungen sind untersagt.

Geimpfte Personen können ab dem 15. Tag nach Erhalt der finalen Impfung ohne Vorlage eines negativen Schnelltests jene Angebote nutzen, die bisher nur mit negativem Testergebnis genutzt werden dürfen. Schreibt die Verordnung vor, dass ein negativer Test nötig ist, so gilt dies auch nicht für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr

Private und öffentliche Arbeitgeber sind verpflichtet, ihren Beschäftigten zweimal pro Woche einen kostenlosen Corona-Schnelltest anzubieten.

Beschäftigte, die körperlichen Kontakt zu Kunden haben, sind verpflichtet, das Test-Angebot zweimal pro Woche wahrzunehmen. Diese Pflicht gilt in privaten und öffentlichen Arbeitsstätten, inklusive der Justiz. Sie gilt ebenfalls für Selbständige mit direktem Kundenkontakt und deren Beschäftigte.

Fahrschulen, Bootsschulen, Flugschulen und ähnliche Einrichtungen dürfen nur von Kunden aufgesucht werden, die negativ getestet sind.

Ein negatives Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Die Regel, nachdem im Einzelhandel nur eine Person pro 40 Quadratmeter Einlass in nicht privilegierte Verkaufsstellen im Sinne des Berliner Ladenöffnungsgesetzes bekommt, wird aufgrund der Beschlüsse des Verwaltungsgerichts Berlin gestrichen.

Kinder bis 14 Jahren werden von der Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske entbunden. Sie sind stattdessen aber weiterhin verpflichtet, eine medizinische Maske zu tragen.

Kindersport wird in Zukunft für Kinder bis 14 Jahren erlaubt.

wird in Zukunft für Kinder bis 14 Jahren erlaubt. Im Falle eines positiven PCR-Tests ist die getestete Person verpflichtet, sich unverzüglich in die häusliche Quarantäne zu begeben. Dies gilt auch bei einem positiven Corona-Schnelltests, wobei die betroffene Person zusätzlich einen bestätigenden PCR-Test durchführen lassen muss. Dies gilt bei positiven Selbsttests, die ohne Aufsicht durchgeführt worden sind, hier gilt aber zunächst keine Quarantänepflicht. Die Dauer der häuslichen Quarantäne beträgt 14 Tagen, sofern das zuständige Gesundheitsamt im Einzelfall nichts Anderes anordnet.

Die Pressemitteilung des Berliner Senats zur Änderung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung finden Sie auch hier.

Neue Corona-Regeln in Berlin - das könnte bei der "Notbremse" des Bundes gelten

Die aufgelisteten Corona-Regeln in Berlin könnten allerdings schon bald hinfällig werden: Denn das Bundeskabinett beschloss am Dienstag Änderungen am Infektionsschutzgesetz mit dem Ziel, die Corona-Regeln in Deutschland zu vereinheitlichen und eine bundesweit verbindliche Notbremse für Regionen einzuziehen, in denen die Inzidenz bei 100 Infizierten pro 100.000 binnen einer Woche oder höher liegt. In Berlin ist das derzeit der Fall. Hier lag die Inzidenz zuletzt bei 127,6 (Stand: 13. April 2021).

Was würde bei einer Bundes-Notbremse in Berlin passieren?

Ausgangssperren: Zwischen 21 und 5 Uhr darf man die eigene Wohnung oder das eigene Grundstück nicht mehr verlassen. Es soll aber Ausnahmen geben. Im Berliner Abgeordnetenhaus gibt es massive Bedenken gegen eine solche Grundrechts-Beschränkung. Man müsse auch sehen, was vor Gericht Bestand habe, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD).

Einzelhandel: Alle Geschäfte, die nicht dem täglichen Bedarf dienen, müssen schließen. Auch mit tagesaktuellem negativem Corona-Schnelltest dürfte niemand mehr im Laden Schuhe, Textilien oder Möbel kaufen. Das gilt auch für Märkte. Für Supermärkte, Drogerien und andere zugelassene Verkaufsstellen sollen die Zahl der Kunden beschränkt und eine Erweiterung des üblichen Sortiments untersagt werden.

Schulen und Kitas: Wenn Kinder und Lehrkräfte regelmäßig getestet werden, wie das in Berlin ab 19. April als Voraussetzung für die Teilnahme vorgeschrieben ist, dürfen Schulen öffnen. Kindertagesstätten dürfen Notbetreuung anbieten. Das ändert sich, wenn die Inzidenz auf 200 steigt. Dann müssen die Bildungseinrichtungen geschlossen werden.

Noch in dieser Woche will der Senat zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Dabei wird es vor allem um die Frage gehen, wie sich die auf Bundesebene geplanten Änderungen des Infektionsschutzgesetzes in Berlin umsetzen lassen. Ein Termin für die Sitzung ist noch offen.

Der weitere Fahrplan auf Bundeseben: Am Freitag wird sich der Bundestag in erster Lesung mit der Notbremse im neu gefassten Infektionsschutzgesetzes befassen. Die für ein Eilverfahren nötige Zweidrittelmehrheit mit Stimmen aus der Opposition kam nicht zustande.

