Straßenfeste: Berlin verzichtet auf Sondernutzungsgebühren

Berlin. Sofern in diesem Jahr wieder Straßenfeste stattfinden können, müssen Gewerbebetriebe und Veranstalter in Berlin keine Sondernutzungsgebühren bezahlen. Das hat der Berliner Senat am Dienstag auf Vorlage von Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne) beschlossen. Mit dem Verzicht auf die Sondernutzungsgebühren soll die Veranstaltungsbranche unterstützt und der Erhalt von Arbeitsplätzen gefördert werden.

Mit dem Beschluss erkläre Berlin "ein besonderes öffentliches Interesse an solchen Veranstaltungen", teilte der Senat mit. Die Bezirksämter dürfen damit auf eine Erhebung der normalerweise fälligen Gebühren für die Nutzung von Verkehrsflächen bei Straßenfesten bis zum Jahresende verzichten. Dies gelte etwa für Veranstaltungen wie das Konzert "Classic Open Air", die Silvesterfeier am Brandenburger Tor, für Volksfeste, Kiezfeste oder Weihnachtsmärkte, hieß es.

