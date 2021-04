Berlin. Ein halbes Jahr nach der tödlichen Messerattacke auf einen 13-Jährigen in Mitte hat sein mutmaßlicher Mörder vor Gericht gestanden. „Ich kann, will und werde nicht abstreiten, dass ich derjenige war, der ein Messer dabei hatte, dieses gezogen hat und zwei Stichverletzungen gegen die Jugendlichen gesetzt hat“, ließ Gökhan Ü. zum Prozessauftakt am Montag über seine Verteidigerin verlauten. Der 41-Jährige muss sich wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten, weil er außerdem einen weiteren jungen Mann verletzte. „Ich kann heute nicht verstehen, wie es dazu gekommen ist“, so der Angeklagte weiter.

Gökhan Ü. war am Abend des 31. Oktober 2020 mit einer Frau unterwegs, als er in der S-Bahnunterführung, die den Monbijou- und den James-Simon-Park verbindet, mit einer Gruppe Jugendlicher in Streit geriet. Bei einem anschließenden Handgemenge traf er den Jungen mit seinem Messer. „Der zehn Zentimeter tiefe Stich durchdrang das Herz, und der Geschädigte starb daran noch am Tatort“, heißt es in der Anklage.

Ü. gab weiter an, den Tod des 13-Jährigen weder gewollt noch „billigend in Kauf genommen“ zu haben, wie es in der Anklage weiter heißt.

Dass er einen Menschen getötet hat, habe er erst am nächsten Morgen erfahren, sagte Gökhan Ü. am Montag im Gerichtssaal. „Hey Alter, du hast einen 13-Jährigen abgestochen“, habe sein bester Freund zu ihm gesagt, nachdem er im Internet vom Tod von Mahmud L. (Name geändert) am Vorabend gelesen hatte.

Getöteter rempelte Begleitung des Täters zuvor an

Folgt man der Darstellung des Angeklagten, die von seiner Verteidigerin verlesen wurde, deutet alles eher auf Notwehr hin. Am 31. Oktober 2020 sei er mit einer Frau, die er erst kurz zuvor kennengelernt habe, durch Mitte spaziert.

Gegen 22.30 Uhr sei ihnen in der S-Bahnunterführung ein Jugendlicher entgegen gekommen, bei dem es sich laut Anklage um Mahmud L. handelte. Der habe auf sein Handy geschaut und seine Begleitung fast angerempelt, sagte Ü. Er habe ihn daraufhin angesprochen, woraufhin der Jugendliche begonnen habe, ihn auf Arabisch zu beschimpfen.

Drei weitere Jugendliche seien dazu gekommen und hätten ihn bedrängt, so Ü. weiter. Er sei schwer herzkrank, habe bereits mehrere Infarkte hinter sich und stehe auf der Liste für ein Spenderorgan. Um die Angreifer abzuschrecken, habe er sein Messer gezogen. „Ich hatte gehofft, dass sich die Situation wenden würde.“

Stattdessen hätte einer der Jugendlichen nach ihm geschlagen. Dann sei er auch von rechts angegangen worden, was er mit einer Drehung abgewehrt habe. Dass sein Messer in das Herz von Mahmud L. eindrang, habe er nicht bemerkt.

Gökhan Ü. stellte sich zwei Tage später der Polizei und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Bei den Eltern des Getöteten, die 2015 mit ihrem Sohn aus Syrien nach Deutschland geflüchtet waren, entschuldigte er sich nicht. „Der Tod ist nicht entschuldbar“, sagte Ü. Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt.