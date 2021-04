Tram-Linie M10: Verlängerung durch den Görlitzer Park

Die Tram-Linie M10 soll die Wohn-, Arbeits- und Feierquartiere in Friedrichshain mit denen in Kreuzberg und Neukölln verbinden (Archivbild).

Berlin. Die Straßenbahnlinie M10 soll von Friedrichshain bis zum Hermannplatz in Neukölln verlängert werden - und dabei durch den Görlitzer Park fahren. Auf diesen Streckenverlauf hat sich die Senatsverkehrsverwaltung festgelegt, berichtet der "Tagesspiegel". Diskutiert werden soll der Plan bei einer Senatssitzung am Dienstag, hieß es weiter.

Endstation der Tramlinie war bislang der S- und U-Bahnhof Warschauer Straße. Die nun favorisierte Trasse soll über die Oberbaumbrücke und die Falckensteinstraße führen. Nach der Kreuzung des Görlitzer Parks soll es weitergehen über Glogauer Straße, Panierstraße und Sonnenallee. Endhaltestelle soll zwar der Hermannplatz sein, der genaue Haltepunkt soll sich allerdings an der Urbanstraße befinden.

Die Kosten für die 2,9 Kilometer lange Strecke betragen laut Bericht 62 Millionen Euro. Die ersten Trams sollen 2028 auf dem neuen Streckenabschnitt rollen.

Die Streckenverlängerung wird schon seit Jahren diskutiert. Denn die wegen ihrer starken Nutzung in den Abendstunden und an den Wochenenden von Berlinern gern auch als „Party-Tram“ bezeichnete Linie kann die Wohn-, Arbeits- und Feierquartiere in Friedrichshain auf ideale Weise mit denen in Kreuzberg und Neukölln verbinden.

Zudem bekommt das bestehende Nahverkehrsnetz in der Stadt eine hervorragende Ergänzung. So bestehen am Hermannplatz, über den bereits vor 50 Jahren die Straßenbahn fuhr, gute Umsteigemöglichkeiten etwa in die U-Bahnlinien 7 und 8 sowie in zahlreiche Buslinien.

In der Vergangenheit hatte es immer wieder erhebliche Proteste von Anwohnern gegeben, wenn im Görlitzer Park bauliche Veränderungen geplant wurden.