Corona in Berlin: Rückkehr in den Unterricht - Schulstart mit Unbehagen

Corona-Pandemie Rückkehr in den Unterricht: Schulstart mit Unbehagen

C. Bauer und J. Fahrun

Die Bundesregierung hat ihre Pläne für eine stärkere Vereinheitlichung der Corona-Schutzmaßnahmen in Gebieten mit hohen Infektionszahlen konkretisiert. So soll nach dem Willen Berlins bundesweit eine einheitliche nächtliche Ausgangssperre ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 gelten.

Mit gemischten Gefühlen kehren die Berliner Schüler am Montag in den Unterricht zurück. Die Testpflicht startet erst am 19. April.