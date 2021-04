Bericht: A20 wird rund eine Milliarde teurer

Oldenburg. Der Neubau der Autobahn 20 in Niedersachsen und Schleswig-Holstein wird nach einem Bericht der Nordwest-Zeitung (NWZ) aus Oldenburg erheblich teurer als erwartet. So gehe die Bundesregierung nach aktuellen Schätzungen von rund einer Milliarde Euro mehr aus als bisher genehmigt, berichtet das Blatt am Samstag unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken. Der Kostenanstieg betrage demnach 23 Prozent. Statt der bisher genehmigten knapp 4,2 Milliarden Euro würden nun knapp 5,2 Milliarden Euro fällig.

Die A20, die aus Brandenburg über Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein einmal bis Niedersachsen führen soll, endet derzeit kurz vor Bad Segeberg. Auch beim Stand der weiteren Planungen gibt es dem Bericht zufolge noch viele Hürden: Bei keinem der Abschnitte in Niedersachsen und Schleswig-Holstein gebe es vollziehbares Baurecht, heißt es unter Berufung auf Angaben der Linken.

Auf die Frage, wann mit einem Baubeginn zu rechnen sei, verweise die Bundesregierung auf die Notwendigkeit von vollziehbarem Baurecht, schreibt die NWZ. Ein möglicher Zeitpunkt werde nicht genannt, ebenso wenig ein Termin für die Fertigstellung. Für den Ankauf von Flächen habe die Bundesregierung bisher 20 Millionen Euro ausgegeben. Enteignungsverfahren habe es nicht gegeben.

© dpa-infocom, dpa:210410-99-149480/3