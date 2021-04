Michael Müller: Tod von Prinz Philip tiefer Einschnitt

Die britische Koenigin Queen Elizabeth II. (2.v.l.), ihr Gatte Prinz Philip, Herzog von Edinburgh (2.v.r.), und die Bundespräsidentengattin Eva Koehler (r.) begrüßen am 2.11.04 den deutschen Außenminister Joschka Fischer (Grüne, l.) zum Defilee im Zeughaus in Berlin.

Prinz Philip unterhält sich 3.11.2004 in Potsdam an der Alten Meierei mit Schülern.

Prinz Philip spricht am 24.06.2015 in Berlin vor Schloss Bellevue neben Daniela Schadt, Lebensgefährtin des Bundespräsidenten, mit Schülerinnen und Schülern. Die Queen und ihr Mann halten sich zu ihrem fünften Staatsbesuch in Deutschland auf.

Elizabeth II. und Prinz Philip in der neuen britischen Botschaft in Berlin am 18. Juli 2000.

Bundespräsident Johannes Rau (SPD, 2.v.r) freut sich am 18.7.2000 vor dem Schloss Bellevue in Berlin nach der Ankunft der britischen Königin Elizabeth II. Im Hintergrund steht der Ehemann der Monarchin, Prinz Philip. Die Queen ist zur Eröffnung des Neubaus der britischen Botschaft in die deutsche Hauptstadt gekommen.

Königin Elizabeth II. und Prinz Philip fahren während der Geburtstagsparade am 27.5.1987 in einem offenen Landauer über das Maifeld am Britischen Hauptquartier.

Königin Elizabeth II. bei der Ankunft auf dem Flughafen Berlin-Gatow am 26.5.1987. Rechts auf der Gangway Prinz Philip. Die britische Monarchin und ihr Mann hielten sich im Rahmen der 750-Jahr-Feiern zu einem zweitägigen Besuch in Berlin auf.

Königin Elizabeth II. am 27.05.1965 nach dem Pflanzen eines Baumes am Englischen Garten im Berliner Tiergarten. Rechts hinter ihr der Regierende Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt und dahinter Prinz Philip. Die britische Monarchin hielt sich vom 18. bis 28. Mai 1965 zu ihrem ersten Staatsbesuch in Deutschland auf.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat den verstorbenen Prinz Philip gewürdigt. Der Herzog von Edinburgh habe Queen Elizabeth II. wiederholt bei ihren Besuchen auch in Berlin begleitet, teilte Müller am Freitag mit. "Er hat über die vielen Jahrzehnte in seiner Rolle als Gemahl der Königin auch das Herz vieler Berlinerinnen und Berliner erreicht, die am Wohlergehen des britischen Königshauses seit jeher Anteil nehmen."

Die britische Königin und ihr Mann waren mehrmals in Berlin zu Besuch. So hatten ihnen beispielsweise bei einem Staatsbesuch 2015 viele Menschen am Brandenburger Tor zugewinkt. Prinz Philip war am Freitag im Alter von 99 Jahren gestorben.

"Unsere Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger fühlen mit der Queen", betonte Müller. "Wir denken daran, dass die Queen das Staatsoberhaupt einer unserer früheren Schutzmächte gewesen ist. Uns ist bewusst, dass der Tod von Prinz Philip auch für unsere britischen Freundinnen und Freunde ein tiefer Einschnitt ist." Großbritannien hatte nach dem Zweiten Weltkrieg einen Sektor Berlins verwaltet.