Prinz Philip in Berlin - die Bilder

Königin Elizabeth II. am 27.05.1965 nach dem Pflanzen eines Baumes am Englischen Garten im Berliner Tiergarten. Rechts hinter ihr der Regierende Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt und dahinter Prinz Philip. Die britische Monarchin hielt sich vom 18. bis 28. Mai 1965 zu ihrem ersten Staatsbesuch in Deutschland auf.

Foto: picture alliance / Jürgen Philipp