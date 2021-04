Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung in Spandau

Berlin. Nach einem Brand in Berlin-Spandau hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. Im Flur eines Hauses in der Jagowstraße habe in der Nacht zu Freitag eine Couch sowie ein Holzregal Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Mieter des Hauses seien in der Lage gewesen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, die Feuerwehr habe die Brandnachsorge übernommen. Ein 21 Jahre alter Mieter sei durch ein Fenster im ersten Obergeschoss gesprungen, um sich zu retten. Er sei leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es.

