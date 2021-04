Sicherheitsexperten diskutieren über Cyber-Kriminalität

In Zeiten von Lockdown und Homeoffice rücken Delikte wie Telefon- und SMS-Betrug und Cyberkriminalität verstärkt in den Fokus.

Die Cyberkriminalität nimmt auch in Berlin zu (Archivbild).

Berlin. In Zeiten von Lockdown und Homeoffice rücken Delikte wie Telefon- und SMS-Betrug und Cyberkriminalität verstärkt in den Fokus. So geht es aus dem Kriminalitätsbarometer der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) hervor. Für Unternehmen ist Kriminalität demnach ein ständiges Problem im Alltag, für die Folgen und die Schadensbeseitigung müssen sie oft hohe Summen aufwenden. Die Palette der kriminellen Handlungen ist groß: Diebstahl, Vandalismus, Sachbeschädigung, Einbruch und immer häufiger Hackerangriffe und Betrug.

Über das Thema „Cyberkriminalität – Gefahren und Gegenstrategien“ wollen die Sicherheitsexperten der Abgeordnetenhaus-Fraktion am Dienstag, 13. April, auf Einladung der Friedrich-Naumann-Stiftung diskutieren. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Burkard Dregger, der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Paul Fresdorf, der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Benedikt Lux, und der Sprecher für Datenschutz und Netzpolitik der SPD-Fraktion, Sven Kohlmeier, werden debattieren, was die Politik gegen Cyberkriminalität machen kann. Vanessa Grühser, Teamleiterin Digitalpolitik bei der IHK, wird das Kriminalitätsbarometer und die Risiken für die Berliner Wirtschaft vorstellen.

Die einstündige Diskussion ab 19 Uhr wird moderiert von Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter. Hier geht es zur Anmeldung. Die Veranstaltung kann auf morgenpost.de auch im Stream verfolgt werden.