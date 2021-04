Berlin prüft Beschaffung von russischem Sputnik V-Impfstoff

Berlin. Das Land Berlin behält sich eine Beschaffung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V vor, sieht hier aber zunächst den Bund am Zug. "Wir prüfen das", sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Donnerstag auf die Frage der dpa, ob Berlin dem Beispiel Bayerns und Mecklenburg-Vorpommerns folgen will. "Aber ich erwarte vom Bund, dass er jeden möglichen Impfstoff beschafft." Bayern und Mecklenburg-Vorpommern haben sich noch vor der möglichen EU-Zulassung von Sputnik V Optionen auf zusammen 3,5 Millionen Impfdosen gesichert. Hintergrund der Vorstöße: Noch ist Impfstoff gegen Corona in Deutschland ein knappes Gut.

