Zwei Autos gegen Bäume gekracht: Fahrer schwer verletzt

Friesack/Lehnitz. In Brandenburg sind ein Autofahrer und eine Autofahrerin gegen Bäume gefahren und schwer verletzt worden. Bei Friesack (Landkreis Havelland) sei ein 43-Jähriger vermutlich zu schnell gefahren und deshalb bei Glätte von der Straße abgekommen und dort gegen den Baum gefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zuvor sei in Lehnitz (Landkreis Oberhavel) eine 39 Jahre alte Fahrerin ebenfalls aus der Spur geraten und mit ihrem Auto an einem Baum gelandet. Wie es zu diesem Unfall kommen konnte, blieb zunächst unklar. Zur Klärung habe ein Arzt der Frau eine Blutprobe entnommen. Beide Unglücke passierten am späteren Mittwochabend.

