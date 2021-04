Berlin führt Testpflicht an den Schulen ein

Berlin führt eine Testpflicht für Schülerinnen und Schüler ein. Darauf hat sich der Senat bei einer Telefonkonferenz am Donnerstag geeinigt. Ab dem 19. April sollen zwei Tests pro Woche verpflichtend sein, wie die Senatsverwaltung für Bildung nach der Schalte mitteilte. Die Tests sollen dann nicht mehr zu Hause, sondern in der Schule durchgeführt werden. In der Regel soll es außerdem weiterhin Wechselunterricht in Lerngruppen mit halber Klassengröße geben. Wie bisher bleiben die Jahrgangsstufen 7 bis 9 davon zunächst ausgenommen. Sie sollen voraussichtlich ab dem 19. April folgen.

© dpa-infocom, dpa:210408-99-128764/2