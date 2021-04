Illegale Rennen sind ein verbreitetes Problem in Berlin. Immer wieder gibt es Verletzte und Tote. Die Polizei zog nun für März Bilanz.

In Berlin kommt es immer häufiger zu schweren Unfällen durch Raser und illegale Autorennen. Der Morgenpost liegen Videos vor, die die gefährlichen Fahrten zeigen.

Verkehrsüberwachung Polizei registrierte im März 58 illegale Rennen in Berlin

Berlin. In Berlin kommt es immer wieder zu illegalen Autorennen. Strafverfolger fordern, Fahrzeugvermieter stärker in die Pflicht zu nehmen. Gerade in Neukölln sei es ein weit verbreitetes Phänomen, dass sich junge Männer hochmotorisierte Wagen mieten, um sich damit zu profilieren.

Für besondere Aufmerksamkeit sorgte Anfang Februar ein Unfall am Treptower Park, bei dem drei Autoinsassen ums Leben kamen. Bei dem Unfall war ein hochmotorisierter Sportwagen in einem Tempo-30-Bereich verunglückt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto in zwei Teile gerissen, Trümmer flogen 100 Meter weit. Das Fahrzeug brannte aus.

Die Berliner Polizei hat nun ihre Raser-Bilanz für den Monat März vorgestellt. Demnach stellten die Beamten insgesamt 58 unerlaubte Kraftfahrzeugrennen fest. Bei 19 Feststellungen habe es sich um das klassische Rennen mit mindestens zwei Teilnehmenden gehandelt, hieß es. 13 Kraftfahrzeugführende waren mit nicht angepasster Geschwindigkeit grob verkehrswidrig und rücksichtslos unterwegs, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, teilte die Polizei mit.

Das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss spielt auch bei diesen Rennen oftmals eine Rolle. 32 Personen nahmen alkoholisiert am Straßenverkehr teil (Höchstwert 3,2 Promille bei einem Autofahrer); 40 Autofahrer standen unter dem Einfluss von Drogen, heißt es in der Auswertung der Polizei für März.