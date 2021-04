15-Jährige erwürgt: Rummelsburger Mörder legt Revision ein

Berlin. Nachdem er in der vergangenen Woche wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde, hat Bekim H. nun Revision gegen den Schuldspruch eingelegt. Das bestätigte am Mittwoch eine Sprecherin des Berliner Landgerichts. Das sah es in der vergangenen Woche als erwiesen an, dass der 42-Jährige Anfang August 2020 eine 15 Jahre alte Schülerin an der Rummelsburger Bucht in Lichtenberg vergewaltigt und erwürgt hatte.

H. hatte in einem Teilgeständnis von einvernehmlichem Geschlechtsverkehr und einem tödlichen Unfall gesprochen. Diese Darstellung wies ein Rechtsmediziner, der als Sachverständiger aussagte, zurück. Kurz nach dem Urteil sagte der Verteidiger des Angeklagten, dass sein Mandant mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe gerechnet habe. Nun wird sich allerdings der Bundesgerichtshof mit dem Fall beschäftigen.

Mehr zum Thema:

Mord in Rummelsburg: Täter zu lebenslanger Haft verurteilt

15-Jährige erwürgt: So stellte sich Bekim H. der Polizei

Mörder einer 15-Jährigen in Berlin vor Gericht

15-Jährige tot in Rummelsburg gefunden