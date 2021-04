Die Sonne scheint vor der Kulisse eines dunkel bewölkten Himmels und der Nikolaikirche in Potsdam.

Wetter Weiter kalt und glatt in Berlin und Brandenburg

Potsdam. Noch bis zum Ende der Woche müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg auf Schnee- und Graupelschauer sowie glatte Straßen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte, steigen erst ab Freitag die Temperaturen wieder auf frühlingshafte 10 bis 14 Grad und es gibt wieder etwas mehr Sonne. Für Samstag wird jedoch wieder gelegentlich Regen vorhergesagt.

Zuvor werden am Mittwoch und Donnerstag maximal acht Grad erreicht. Arktische Polarluft strömt vom Nordatlantik nach Berlin und Brandenburg. In der Nacht ziehen Schnee- und Graupelschauer durch. Am Donnerstag lässt sich die Sonne kaum blicken, aber es bleibt weitgehend niederschlagsfrei.

