Impfstart in den Berliner Hausarztpraxen ohne Impfstoff

Ärztin Irmgard Landgraf in ihrer Praxis in Berlin Steglitz beginnt am Donnerstag mit dem Impfen gegen Corona.

Berlin. Das Wichtigste fehlte zum Start in den meisten Berliner Arztpraxen: Der Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer, der seit Dienstag regulär von Hausärzten verabreicht werden darf. Er werde frühestens am Mittwoch in die Praxen geliefert, sagte Burkhard Ruppert, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Berlin, der Berliner Morgenpost. Viele Mediziner hätten jedoch schon vor Ostern begonnen, Patienten einzuladen. Sie seien über den Liefertermin informiert und würden erst am Mittwoch oder Donnerstag mit dem Impfen beginnen.

Die KV schätzt, dass sich zunächst bis zu 1800 Praxen an der Impfkampagne beteiligen. „Genau können wir es nicht sagen, da die Ärzte den Impfstoff direkt bei den Apotheken bestellen“, so Ruppert. Ebenso wenig gebe es eine zentrale Information, in welchen Praxen gegen Corona geimpft werde. An einem ersten Modellprojekt hatten laut Ruppert im März bis zu 220 Praxen teilgenommen. Wie gehabt, würden auch weiterhin Hausärzte auf ihre Patienten zugehen und diesen entsprechend der Priorisierung ein Impfangebot machen. Vorerst sei es deshalb nicht ratsam, dass sich Patienten ihrerseits an die Praxen wenden, so der KV-Vorsitzende.

Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Impfungen in Berlin: Zunächst mit dem Serum von Biontech

In dieser und auch in der kommenden Woche werde in den Praxen ausschließlich das Serum von Biontech zum Einsatz kommen. Welche Vakzine danach verimpft würden, etwa Johnson & Johnson oder auch wieder Astrazeneca, für das es derzeit Beschränkungen gibt, sei noch nicht klar. Spätestens ab Mai rechnet Ruppert damit, dass ausreichend Dosen vorhanden sein werden, um die Impfkampagne schneller voranzubringen. Sobald genügend Impfstoff verfügbar sei, fordert Ruppert, solle die Reihenfolge nach dem Stufenplan der Ständigen Impfkommission (Stiko) gelockert werden. Zunächst müssten jedoch alle Menschen der Priorisierungsgruppe III geimpft sein – unter anderem Risikopatienten und Menschen ab 70 Jahren.

Dass die Arztpraxen ab jetzt von Impfwilligen überrannt werden, befürchtet Ruppert nicht. Pro Praxis konnten die Ärzte für diese und kommende Woche meist ohnehin nur zwischen 18 und 24 Impfdosen Biontech bestellen, so die Information der KV Berlin. Bleibe Serum übrig, werde dieses anderen Patienten angeboten, nach Möglichkeit der Priorisierung folgend. Neu: Findet sich kein passender Patient, darf von der Abfolge abgewichen werden. Meist hätten die Praxen dafür eine Liste mit Patienten, die nachrücken können.

Hausärztin Irmgard Landgraf (68) will am Donnerstag mit den Corona-Impfungen starten, ihre Praxis liegt an der Paulsenstraße in Steglitz. Auch sie wartete am Dienstag noch auf die insgesamt 48 Impfdosen, die sie bei ihrer Apotheke bestellt hatte. Der Andrang und der Impfwille ihrer Patienten sei groß, sagte sie. „Es ist gut, dass es mit dem Impfen endlich losgeht.“ Schon am Wochenende hatte die Ärztin ihre Patienten nach Reihenfolge der Prioritätenliste angerufen. Um möglichst schnell mit den Impfungen voranzukommen, hat die Medizinerin auch die reguläre Sprechstunde in ihrer Hausarztpraxis für Donnerstag abgesagt.

Ab Donnerstag geht der Notbetrieb in Berlins Kitas los

Das langsame Impftempo und die hohen Infektionszahlen haben auch für die jüngsten Berliner Auswirkungen: Ab Donnerstag stellen die Berliner Kitas auf Notbetrieb um. Dann soll wieder die Liste „systemrelevanter Berufe“ gelten – findet sich ein Elternteil darauf, hat der Nachwuchs Anspruch auf Kita-Betreuung. Andere Kinder dagegen, beispielsweise von Selbstständigen, müssen dann wieder ganz zu Hause betreut werden.

„Uns ist bewusst, wie belastend die Situation für viele Familien und vor allem die Kinder ist“, sagte dazu Ralph Kotsch, Sprecher der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Man wolle deshalb den Notbetrieb „so kurz wie möglich halten“. Doch die Infektionslage zwinge zu diesem Schritt. Außerdem habe man bewusst versucht, auch andere Zielgruppen in die Notbetreuung hineinzunehmen: „Die Alleinerziehenden, Kinder mit Behinderung, im Übergang zur Schule, mit Sprachförderbedarf und die Kinder, die aus Kinderschutzaspekten einer Betreuung ganz besonders bedürfen“, so Kotsch weiter.

Viele Kita-Träger und Verbände sehen die Rückkehr zur Liste „systemrelevanter Berufe“ sehr kritisch. „Alle Verbände haben gesagt: Lasst uns über ein anderes System nachdenken“, sagte Martin Hoyer, Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, bei dem 120 Kitaträger organisiert sind. Viele Kinder fielen nun wieder aus der Kita-Betreuung heraus. „Das ist pädagogisch und sozial eine Katastrophe“, so Hoyer. Dass man nun die Liste wieder hervorhole, sei reiner „Fantasielosigkeit“ geschuldet. „Man hat sich nicht gut vorbereitet“, sagt er; die Senatsbildungsverwaltung habe trotz Pandemie zu viel Zeit verstreichen lassen.

500.000 Selbsttests für Kita-Kinder noch nicht geliefert

„Die permanente On/Off-Beziehung mit erwachsenen Bezugspersonen in der Kita und mit gleichaltrigen Freundinnen und Freunden wird ihre Spuren bei einer ganzen Generation an Kita-Kindern hinterlassen“, glaubt auch Stefan Spieker, Geschäftsführer der Fröbel-Bildung, einem großen Kitaträger. Es sei schlimm, dass Kinder jetzt wieder zu Hause bleiben müssten und Eltern am Limit seien.

Zu einem Wechselmodell rät der Dachverband der Berliner Kinder- und Schülerläden (DaKS). Das hieße aber, dass die „durchschnittliche Betreuungszeit“ für alle „deutlich reduziert“ werde – außer für die kleine Gruppe der Eltern, die in systemrelevanten Kernberufen arbeiten wie Krankenhäusern, Polizei und Feuerwehr. Damit müsste „niemand ganz außen vor bleiben“, so der DaKS. Ein Solidarprinzip. Bei der Bildungsverwaltung hält man dieses Modell für „nicht umsetzbar und auch insgesamt nicht wünschenswert“, weil es zu „erheblichen Einschränkungen des Betreuungsumfangs“ führe.

Die 500.000 Selbsttests für Kita-Kinder, die von der Bildungsverwaltung vor Ostern angekündigt wurden, sind übrigens noch nicht angekommen. „In Kürze“ sollen sie eintreffen, heißt es.