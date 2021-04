Hunde jagen Reh: Schwer verletzt, Nottötung durch Polizist

Neuruppin. Ein Osterspaziergang einer Frau mit zwei Hunden hat am Ostersonntag einen Polizeieinsatz bei Neuruppin ausgelöst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, spürten die von der Leine gelassenen Hunde ein Reh auf. Die Hunde verletzten das Reh so schwer, dass ein alarmierter Polizist das Wildtier mit seiner Dienstwaffe nottöten musste. Da von den Hunden keine Gefahr für Menschen ausging, seien die Tiere bei ihrer Halterin geblieben, hieß es. Unklar blieb, inwieweit die Ordnungsbehörden diesen Fall noch überprüfen müssten.

