Mann und Kind auf Motorrad stoßen mit Auto zusammen

Berlin. Ein Motorradfahrer und ein Kind als Mitfahrer sind bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Berlin-Reinickendorf verletzt worden. Der 38-Jährige war mit dem 12-Jährigen am Ostersonntag auf der linken Spur des Eichborndamms unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als eine rechts neben ihnen fahrende 46-jährige Autofahrerin nach links in die Scharnweberstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß. Der Mann und das Kind stürzten vom Motorrad und verletzten sich. Beide mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Der genaue Hergang war zunächst unklar.

