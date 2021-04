Auslosung der Basketball-EM 2022 am 29. April in Berlin

Berlin. Die Auslosung der Basketball-EM 2022 findet am 29. April in der Berliner Verti Music Hall statt. Wie der Deutsche Basketball-Bund am Freitag bekanntgab, werden in der Hauptstadt die 24 teilnehmenden Teams für das Turnier vom 1. bis 18. September 2022 in vier Gruppen eingeteilt. Die 41. Europameisterschaft wird von Georgien, Italien, Tschechien und Deutschland ausgerichtet. Dabei wird es eine Gruppenphase in Köln geben, die Finalphase wird in der Berliner Arena am Ostbahnhof durchgeführt. Ausgelost wird aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie hinter verschlossenen Türen. Nur die vier Gastgeberverbände und wenige Gäste dürfen anwesend sein.

© dpa-infocom, dpa:210402-99-66184/2