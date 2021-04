Frau tot in Wohnung gefunden

Berlin. Feuerwehrleute haben die Leiche einer 50-jährigen Frau in ihrer Wohnung in Berlin-Charlottenburg gefunden. Die Situation, in der die Tote gefunden worden sei, deute auf ein Tötungsdelikt hin, teilten die Berliner Staatsanwaltschaft und die Polizei mit. Eine Mordkommission habe deshalb die Ermittlungen übernommen. Bekannte hatten die Frau vermisst, weshalb sich die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag Zugang zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Kurfürstendamm verschaffte.

