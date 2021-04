Mehr Coronavirus-Varianten in Brandenburg

Potsdam. Die Coronavirus-Varianten nehmen in Brandenburg immer mehr zu. In der vergangenen Woche seien 1924 besorgniserregende Virusvarianten gezählt worden, in der Woche davor seien es 1510 gewesen, teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam mit. Am häufigsten kommt dabei die zuerst in Großbritannien entdeckte, sehr ansteckende Corona-Variante B.1.1.7 vor. Regional wurden die meisten Fälle dieser Mutante B.1.1.7 bisher im Landkreis Oder-Spree mit 600 gezählt, gefolgt vom Landkreis Elbe-Elster mit 592 Fällen und dem Landkreis Oberhavel mit 530 Fällen. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte sich am Donnerstag besorgt gezeigt.

