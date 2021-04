Polizei kontrolliert Ausgangsbeschränkung

Potsdam. Die Polizei in Brandenburg hat bei Kontrollen der neuen Corona-Ausgangsbeschränkung für die Osterzeit bisher einen Verstoß registriert. Bei zwölf Kontrollen sei eine Ordnungswidrigkeit im Süden Brandenburgs festgestellt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Seit Gründonnerstag dürfen die Brandenburgerinnen und Brandenburger zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr nur in Ausnahmen nach draußen, wenn im Landkreis oder der kreisfreien Stadt die Zahl neuer Infektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche an drei Tagen hintereinander über 100 liegt. Die Ausgangsbeschränkung gilt bis Dienstag, 5.00 Uhr.

