Zusammenstoß mit Straßenbaum: Mann wird schwer verletzt

Marienwerder. Ein Fahrer ist bei der Kollision des Autos mit einem Baum bei Marienwerder im Landkreis Barnim schwer verletzt worden. Der 53-Jährige sei am Donnerstag von Ruhlsdorf nach Marienwerder unterwegs gewesen, mit dem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, berichtete die Polizei am Freitag. Der Grund für den Unfall war zunächst unklar. Die Feuerwehr habe den Mann aus dem Auto bergen müssen. Der schwer verletzte Fahrer kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Berlin. Die Straße war für rund drei Stunden gesperrt.

