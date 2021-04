Berlin. Unbekannte haben die Fassade eines Parteibüros der SPD in Berlin-Lichtenberg mit Farbe beschädigt und einen beleidigenden Schriftzug hinterlassen. Einsatzkräfte entdeckten die Schmierereien in der Nacht auf Karfreitag an dem Büro in der Rathausstraße, wie die Polizei mitteilte. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:210402-99-64982/2