Unions Andrich vor Berlin-Derby: "Wir sind gewarnt"

Berlin (dpa) – Robert Andrich kennt die Befindlichkeiten im Lager von Gegner Hertha BSC. Der 26 Jahre alte Fußballprofi des 1. FC Union Berlin spielte vom Sommer 2002 bis Februar 2015 in den Nachwuchsmannschaften der Blau-Weißen, er hatte auch einen Profivertrag erhalten, für einen Einsatz reichte es jedoch nicht. "Sie werden sich schon denken, wie kann es sein, dass Hertha so weit hinter Union ist", sagte Andrich am Donnerstag in einer Video-Konferenz. "Wer Fußballer ist, weiß, dass so etwas passieren und man in einen negativen Strudel kommen kann."

Andrich belegt mit Union vor dem Berliner Derby in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) im Stadion An der Alten Försterei den siebten Tabellenplatz. Die Eisernen haben Chancen auf einen Europapokalplatz. Hertha hingegen kämpft mit einem Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz gegen den Abstieg. "Dann ist es auch ein bisschen schwieriger, Fußball zu spielen. Wir haben das Glück, dass wir uns auch erarbeitet haben, dass wir nicht in der unteren Tabellenregion sind. Wir müssen nicht jedes Spiel gewinnen", sagte Andrich.

Mit einigen Neuverpflichtungen im Winter, aber vor allem mit der Rückkehr von Trainer Pal Dardai gebe es Fortschritte beim Teamgeist und bei der Einsatzbereitschaft beim kommenden Gegner. "Sie wollen so wie gegen Leverkusen auftreten. Wenn sie so spielen, wird es schwer. Wir sind gewarnt und freuen uns auf die Aufgabe", sagte Andrich. Gegen Bayer 04 hatte Hertha vor der Länderspielpause 3:0 gewonnen. Union hatte eine 2:5-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt kassiert, ist seit zwölf Heimspielen aber bereits ungeschlagen.

Bei der 1:3-Niederlage der Unioner im Hinspiel im Olympiastadion hatte Andrich in der ersten Hälfte die Rote Karte gesehen. Vor dem erneuten Derby hat er schon wieder vier Gelbe Karten und müsste bei einer weiteren im folgenden Spiel aussetzen.

© dpa-infocom, dpa:210401-99-57320/2