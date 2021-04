Berliner Senat berät über schärfere Kontaktbeschränkungen

Berlin. Wegen der dritten Corona-Welle kommen auf die Menschen in Berlin womöglich schärfere Kontaktbeschränkungen zu. Der Senat schaltete sich am Donnerstagvormittag zu einer Videokonferenz zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Bei der Sitzung am Dienstag war nach Angaben von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) bereits über eine Einschränkung der Kontakte beraten worden. Danach wollte sich der Senat aber zunächst mit den Fraktionen im Abgeordnetenhaus abstimmen, bevor er Beschlüsse fasst.

Zur Rede stehen schärfere Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum und in geschlossenen privaten Räumen. Im Freien dürfte es dem Vernehmen nach darauf hinauslaufen, zumindest nachts die erlaubte Personenzahl zu reduzieren. Auch Einschränkungen für Treffen zu Hause werden diskutiert.

Aktuell sind in Berlin Zusammenkünfte mit fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt, plus Kinder unter 14 Jahren. Die Regeln waren erst zum 7. März etwas gelockert worden. Zuvor waren nur Treffen mit einer haushaltsfremden Person plus Kinder erlaubt.

© dpa-infocom, dpa:210401-99-52905/2